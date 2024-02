Lula reúne com Blinken antes das conversações do G20

"Os Estados Unidos e o Brasil estão a fazer muitas coisas importantes juntos, estamos a trabalhar juntos a nível bilateral, regional e global. É uma parceria muito importante", disse Blinken após a reunião em Brasília.

O Secretário de Estado partiu depois para o Rio de Janeiro, onde estão a decorrer as reuniões ministeriais do G20. O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, estará presente, pelo que existe a possibilidade de uma rara interação cara a cara entre os dois.

Blinken também planeia discutir a Missão Multinacional de Apoio à Segurança no Haiti com os parceiros do G20, à margem das reuniões, abordando o pedido de ajuda do povo haitiano para restaurar a segurança e a estabilidade.

Não se espera uma declaração conjunta do G20 sobre Gaza e a Ucrânia

O G20, composto por 19 países, incluindo o G7, a União Europeia e a União Africana, representa cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio mundial e dois terços da população mundial.

O G7 inclui os países mais ricos e poderosos do mundo.

Na semana passada, os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 manifestaram a sua indignação com a morte por detenção do líder da oposição russa Alexey Navalny e prometeram um apoio inabalável à Ucrânia, à medida que se aproxima o marco de dois anos da invasão russa.

A declaração conjunta dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 também defendeu "pausas prolongadas e duradouras nas hostilidades que conduzam a um cessar-fogo sustentável" em Gaza, ao mesmo tempo que expressou "profunda preocupação" com o impacto "devastador" das operações militares planeadas por Israel em Rafah, onde mais de um milhão de civis se refugiam.

Ramin Toloui, secretário de Estado adjunto para assuntos económicos e comerciais, disse que os EUA vão sublinhar os danos causados pela "guerra de agressão do Kremlin" e "encorajar todos os parceiros do G20 a redobrar os seus apelos para um fim justo, pacífico e duradouro" da guerra na Ucrânia.

Mas Toloui disse que o Brasil não "tentará mobilizar uma declaração conjunta" durante as próximas reuniões dos ministros das Relações Exteriores do G20.

Relações externas distintas

Do Brasil, Blinken viajará para Buenos Aires para se encontrar com o recém-empossado presidente argentino Javier Milei e discutir questões bilaterais e globais.

A Argentina possui uma das maiores populações judaicas da América do Sul. Na sequência da recente visita de Milei a Israel, um alto funcionário dos EUA disse que Blinken participará em discussões com Milei sobre "o caminho a seguir entre Israel e Gaza". Outros tópicos importantes na agenda incluem minerais críticos e crescimento económico sustentável.

As missões diplomáticas de Blinken à Argentina e ao Brasil navegarão pelas relações exteriores distintas dos países em relação a vários países e questões, como Rússia, Gaza e China.

Inicialmente, Lula garantiu à Rússia que o presidente Vladimir Putin, que enfrenta um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, não seria preso se participasse da cúpula do G20 em novembro no Brasil. No entanto, mais tarde, alterou a sua posição, indicando que a decisão estaria, em última instância, nas mãos do poder judicial brasileiro.

Durante a sua visita ao Cairo, a 14 e 15 de fevereiro, Lula criticou fortemente as acções militares de Israel em Gaza, defendendo um "cessar-fogo definitivo". Ele anunciou a nova contribuição do Brasil para a agência de refugiados palestinos das Nações Unidas, ou UNRWA, e apoiou o reconhecimento da Palestina como um estado soberano com plena adesão à ONU.

Lula escreveu na plataforma de mídia social X: "Enquanto o ataque dos militantes do Hamas em 7 de outubro contra civis israelenses é indefensável e mereceu forte condenação do Brasil, a resposta desproporcional e indiscriminada de Israel é inaceitável".

Em contraste, durante sua visita a Israel no início de fevereiro, Milei, um líder de extrema-direita pró-Israel, anunciou sua intenção de transferir a embaixada da Argentina de Tel Aviv para Jerusalém, uma medida anteriormente tomada apenas pelos Estados Unidos e alguns outros países.

Milei anunciou também a intenção do seu governo de classificar o Hamas como uma organização terrorista.

Esta visita marcou a sua primeira viagem bilateral desde a sua tomada de posse em dezembro.

Após o encontro com Blinken na sexta-feira, Milei planeia visitar Washington e discursar na Conferência de Ação Política Conservadora, ou CPAC, no dia 24 de fevereiro, um encontro que se espera estar repleto de apoiantes do antigo Presidente dos EUA, Donald Trump. BRICS e China.

Em 2025, o Brasil vai liderar o grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) de países emergentes, no qual a China é um ator fundamental. Durante uma visita de Estado a Pequim no ano passado, Lula apelou a que os países dos BRICS negociassem nas suas próprias moedas e acabassem com o domínio comercial do dólar americano. A Arábia Saudita, o Egipto, a Etiópia, o Irão e os Emirados Árabes Unidos aderiram oficialmente ao bloco em 1 de janeiro.

No mês passado, Lula manteve conversações com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, nas quais os dois se comprometeram a fortalecer uma parceria estratégica abrangente entre os dois países.

Em comparação, Milei recusou uma oferta para se juntar aos BRICS. Durante a sua campanha presidencial, afirmou que iria congelar as relações com a China.

Milei também optou por adquirir caças americanos F-16 em segunda mão na Dinamarca, preferindo-os aos novos caças chineses JF-17.

"Os Estados Unidos são a maior fonte de investimento estrangeiro direto no Brasil, e temos uma presença robusta de empresas americanas no Brasil, bem como na Argentina, e estamos ansiosos por aprofundar os nossos laços económicos entre ambos", disse à VOA Brian Nichols, secretário de Estado adjunto para os assuntos do Hemisfério Ocidental, num recente briefing telefónico.

Nichols enfatizou a importância de os países negociarem livremente, ao mesmo tempo em que compreendem os compromissos envolvidos.

"Os Estados Unidos estão a oferecer uma alternativa abrangente e poderosa àqueles que podem não ter necessariamente em mente os melhores interesses dos outros", disse ele.