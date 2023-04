Lula diz não igualar responsabilidades da Rússia e da Ucrânia na guerra mas procura "terceira via"

O Presidente brasileiro afirmou que nunca atribuiu as mesmas responsabilidades à Rússia e à Ucrânia na guerra entre os dois países e que não está interessado em agradar a ninguém, mas a encontrar uma terceira via para a paz.

Ao falar à imprensa neste sábado, 22, em Lisboa, após o encontro com o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, Lula da Silva reiterou que o seu Governo condena a invasão e a anexação dos territórios ucranianos pela Rússia, mas quer falar da paz.

"Eu não quero agradar a ninguém, eu quero é construir uma forma de colocar os dois à mesa", disse o estadista brasileiro, lembrando que o que parecia impossível aconteceu na II Guerra Mundial.

"Quero é escolher uma terceira via que é da construção da paz", disse Lula da Silva quem reiterou o seu posicionamento antes Moscovo e Kyiv.

"Eu nunca igualei os dois países, porque eu sei o que é invasão, eu sei o que é integridade territorial. Todos nós achamos que a Rússia errou. E já condenamos em todas as decisões da ONU. Mas a guerra já começou e é preciso parar a guerra. E para parar a guerra tem que ter alguém que converse e o Brasil está disposto", afirmou o Chefe de Estado brasileiro, que iniciou hoje a sua primeira visita à Europa neste terceiro mandato.

Brasil quer solução "política e negociada"

Lula da Silva assinalou que, no momento, nem a Rússia, nem a Ucrânia querem parar a guerra, e que é preciso encontrar uma solução "política e negociada".

"No caso da guerra, a Rússia não quer parar, a Ucrânia não quer parar [...]. É melhor encontrar uma saída numa mesa do que continuar tentando encontrar uma saída no campo de batalha", continuou o Presidente que usou uma conversa mantida com o chanceler alemão para explicar a sua posição neste momento.

"O chanceler Olaf Scholz foi ao Brasil e foi pedir para que o Brasil vendesse os mísseis para que ele os doasse à Ucrânia. O Brasil se recusou a vender os mísseis porque, se a gente vendesse os mísseis e esses mísseis fossem doados à Ucrânia, e esses mísseis fossem utilizados e morresse um russo, a culpa seria do Brasil. O Brasil estaria na guerra. E o Brasil não quer participar da guerra. O Brasil quer construir a paz", respondeu Lula da Silva à pergunta de uma jornalista que o questionou se mantinha a posição de que a União Europeia está a contribuir para a guerra, como afirmou no domingo nos Emirados Árabes Unidos.

Lula da Silva voltou a enfatizar que o seu o “Governo condena a violação à integridade territorial da Ucrânia”.

“Defendemos uma solução política e negociada para o conflito. Precisamos criar um grupo de países que se sentem à mesa tanto com a Ucrânia como com a Rússia para encontrar a paz", afirmou o Presidente brasileiro, dizendo que "a guerra não constrói absolutamente nada, a guerra só destrói e eu não acho correcto as pessoas ficarem em guerra".

Portugal com entendimento diferente

No final da conferência de imprensa, o Presidente português admitiu que já sabia que a posição menos assertiva do Brasil em relação ao apoio militar dos países europeus e algumas organizações internacionais à Ucrânia iria provocar “um irritante ou ruído”.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou, no entanto, que os dois países têm votado as resoluções da ONU “da mesma maneira”, mas Lula da Silva dá “prioridade à via negocial”.

“A posição portuguesa é diferente: entendemos que uma eventual via de caminho para a paz supõe previamente o direito da Ucrânia a poder reagir à invasão, recuperar o que puder da sua integridade territorial por uma questão de princípio e para que fique claro que a violação de certos princípios da ordem internacional”, disse o estadista português.

Entretanto, Rebelo de Sousa sublinhou que a diferença de opiniões “não afecta em nada a comunidade brasileira que existe em Portugal, as relações passadas entre os dois países e o papel de Presidentes, Governo e parlamentos no futuro dos dois povos”.