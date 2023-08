Lula da Silva condecorado por João Lourenço em Luanda

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, foi condecorado, esta sexta-feira, 25, pelo seu homólogo angolano com a Ordem António Agostinho Neto, a mais alta distinção do país.



Por seu turno, Lula da Silva condecorou João Lourenço com o Grande Colar da Ordem Nacional Cruzeiro do Sul, a mais alta distinção que o Brasil atribui a estrangeiros.



Os dois actos tiveram lugar no quadro da visita que Lula faz a Angola, tendo na carteira a revitalização da cooperação.

Os dois países têm em vista a assinatura de, pelo menos 11 acordos, com destaque para o desenvolvimento do vale do Cunene, saúde e defesa.

De acordo com a Reuters, o Presidente do Brasil disse que o seu país quer apoiar Angola nos esforços para diversificar a sua economia, referindo que há espaço para o crescimento do comércio entre as duas nações.



Lula disse que vê o Brasil como o "parceiro ideal" para Angola impulsionar a revolução agrícola que está a tentar alcançar, prevendo também "soluções conjuntas para o desenvolvimento sustentável".



Nas discussões iniciais, os dois países destacaram a necessidade de se evitar a corrupção, que manchou anteriores acordos.



Acompanhado de 11 deputados e de seis ministros de Estado, Lula da Silva deverá discursar na Assembleia Nacional, nesta sexta-feira,25, durante uma sessão solene.



A delegação de Lula inclui 170 empresários, e é uma das maiores delegações de sempre, o que reflete o interesse do governo brasileiro em fortalecer as relações com Angola.