Luena tem 450.000 habitantes e um balcão de registo eleitoral

Através de Angola aumentam as queixas sobre a lentidao e incapacidade dos Balcões Únicos de Atendimento ao Público, BUAPs, no registo eleitoral.

As últimas queixas chegam do Luena, a sede municipal da província do Moxico onde os habitantes locais pedem mais BUAPs, para dar resposta à demanda de cidadãos que pretendem regularizar a sua situação de eleitor.

Os moradores dizem só existir um único BUAP e as pessoas são obrigadas a pernoitar, no local para conseguir efectuar o registo, alguns vão desistindo.



O municipio do Luena possui mais de 450.000 habitantes, destes quase 200.000 s mil estão na condição de eleitores mas têm, segundo os moradores um único posto do BUAP que é insuficiente para atender à demanda.

Os habitantes pedem que se criem equipas moóveis para sobretudo os grandes centros de concentração populacional como por exemplo os mercados.

"As pessoas têm que ir de noite, para obter a senha como se fosse um banco”, disse Saa Francisco uma das moradoras do Luena.

“É muita enchente, se criassem mais BUAPs iria facilitar as coisas, esse BUAP da administração municipal é o unico desta região, depois é tão pequeno e apertado, quasesó entram 15 a 20 pessoas, com agravante do serviço ser lento, a pessoa entra lá e fica duas a três horas la dentro", acrescentou.

Selua Marques, outro morador do municipio pede ao executivo, para se criar postos móveis para atender sobretudo os grandes aglomerados populacionais.

"Aqui na cidade do Luena tem um só BUAP, o sistema deste único estabelecimento é bastante lento, haá pessoas que chegam lá às duas horas da madrugada, outros que vivem mais distantes daqui têm mesmo de pernoitar lá, para fazer o registo dia seguinte”, disse acrescentando que “ainda assim alguns regressam a casa sem ser atendidos”.

Era preciso que o governo arranjasse equipas móveis do BUAP e se deslocassem onde há maior concentração de pessoas sobretudo mercados paralelos", afirmou



Segundo moradores do Luena, muita gente desistiu perante tanta dificuldade e clamam por mais postos ou vai ficar muita gente de fora das eleições.

Para a província do Moxico, segundo informações do ministério da administração do território prevê-se regularizar mais de 200.00 cidadãos, entre novos eleitores, e cidadãos que eventualmente tenham mudado de residência .