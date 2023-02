Lubango inicia programa de reunificação de crianças de rua às suas famílias

As autoridades do município do Lubango deram início ao processo de localização e identificação das famílias das crianças recolhidas das ruas da capital da Huíla no âmbito de um programa de reintegração.

O processo faz parte de um programa que na primeira fase visou a recolha de crianças pedintes das ruas do Lubango e a segunda agora em curso devolvê-las ao seio familiar.

Até ao momento já foram localizadas mais de 90 famílias que deverão receber de volta igual número de crianças das mais de 130 recolhidas.

As dificuldades sociais de base de muitas famílias estão contudo a criar constrangimentos ao processo de retorno das crianças no seu familiar.

A administradora municipal adjunta do Lubango para a área social, Helga Chaves, espera contar com o um concurso do governo provincial e demais parceiros para ultrapassar o problema.

“ Não é sustentável mantermos as crianças, porque imagina que nós temos crianças de 3 anos, quantos anos elas vão ficar no lar? Não é fácil, questões sociais levam algum tempo, mas com a ajuda do governo provincial e outros parceiros vamos encontrar uma saída que seja o bem para estas crianças”, disse

Apesar de haver o reconhecimento de que há redução significativa de crianças pedintes nas ruas do Lubango, o director do centro de acolhimento de menores, Criança Feliz, Anderson Costa, desencoraja alguns comportamentos sociais que levam as crianças a encontrar amparo nas ruas.

“ Quando você dá dinheiro nas ruas mesmo para aquela criança sofrida, na verdade quando você faz isto, você está a matar o futuro dessa criança”, disse.

“ Quando você dá dinheiro quando você dá produtos à saída do supermercado, você reforça os grilhões da escravidão dessas crianças nas ruas”.=, acrescentu

O centro de acolhimento de menores, Criança Feliz, acolhe mais de 400 crianças nas províncias da Huíla e Benguela e também trabalha no processo de reintegração familiar de crianças.