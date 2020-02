Luanda Leaks: um caso de desfecho imprevisível

Duas semanas depois da divulgação da investigação conhecida por Luanda Leaks, as reações continuam em vários países e de várias formas.

Em Angola, analistas admitem que o caso promete um desfecho

imprevisivel e uma batalha judicial com vários protagonistas.



O bastonário da Ordem dos Advogados de Portugal afirmou nesta semana em Lisboa, que são nulas todas as provas obtidas mediante a violação de

correspondencia.



Em alusão às denúncias do Consórcio Internacional de Jornalistas de

de Investigação (ICIJ), Luis Menezes Leitão disse, em declarações a TSF, que o Ministério Público só pode avançar com a instrução do processo caso

as provas criminais tenham como fonte os resultados de um inquérito e

não através de provas ilicitas.



A empresária Isabel dos Santos revelou também esta semana em

comunicado que vai avançar com ações em tribunal contra o consórcio que divulgou o "Luanda Leaks", reafirmando a origem lícita dos investimentos que fez em Portugal.



A empresária angolana lamenta o que considera "ações irresponsáveis

de alguns jornalistas que desencadearam uma tragédia humana e

negligenciaram o respeito pelo direito à privacidade".



Este é tema da edição de Janela de Angola da VOA, neste sábado, 1, com com o jornalista Carlos Rosado de Carvalho, que trabalhou na investigação, e os juristas Esteves Hilário e Rui Verde.

Ouça: