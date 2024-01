Lixo invade São Tomé

A cidade de São Tomé e arredores está a ser invadida pelo lixo após a suspensão de recolha de resíduos sólidos pela empresa que presta o serviço ao município de Água Grande.

A população não se conforma e exige solução urgente para a situação que já dura há mais de três semanas.

“A situação do lixo está feia, está horrível”, lamentou uma cidadã entrevistada pela Voz de América.

Outro cidadão disse que” esta quantidade de lixo na nossa capital, suja a nossa imagem e influencia na nossa saúde”.

Do centro da capital aos bairros que circundam a cidade de São Tomé o lixo espalhou-se em todo lado.

O presidente da autarquia de Água Grande, Tomé Lopes, explica que a situação tem a ver com a decisão do responsável da empresa SONAPE que suspendeu o serviço de recolha do lixo por falta de pagamento sem qualquer pré-aviso.

“Por causa de dois meses de pagamento em atraso, no âmbito do nosso contrato, ele suspendeu a recolha do lixo sem dar satisfação à câmara”, disse Tomé Lopes que lamenta a atitude do responsável da SONAPE que, segundo ele, retirou das ruas os contentores da sua empresa e despejou toneladas de lixo para via publica.

“Eu retirei contendores porque o presidente da câmara, usando uma retroescavadora para recolher o lixo danificou 4 contentores da minha empresa”, justificou Doady Noronha, responsável da empresa SONAPE.

A câmara de Água Grande não tem equipamentos nem efetivos para recolha de resíduos sólidos.

O Conselho de Ministro orientou os ministros da Administração Interna e das Infraestruturas a encontrarem junto a autarquia solução para o lixo de se amontoa, cada dia mais, na capital do país.