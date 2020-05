Little Richard, "o arquiteto do rock, morreu

A música americana está de luto com a morte neste sábado, 9, de Little Richard, um dos pioneiros do rock'n'roll, vítima de cancro nos ossos.

Além de ter sofrido um acidente vascular celebral, o artista estava com a saúde debilitada há alguns anos, depois de sofrer com problemas no quadril.

Richard Wayne Penniman nasceu a 5 de dezembro de 1932 numa família de 12 irmãos em Macon, no Estado da Geórgia.

Na década de 1940, Little começou a dar os seus primeiros passos na música e foi responsável por sucesso como "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Rip It Up" , "Lucille", "Good Golly Miss Molly", entre outros.

Ele se considerava o "arquiteto do rock" e foi da sua autoria uma das mais conhecidas expressões do rock 'n' roll: "A-wop-bop-a-loo-lop-a-lop-bam-boom!".

Ao longo da carreira, Little Richard vendeu mais de 30 milhões de discos e influenciou uma série de bandas e artistas como Beatles, Otis Redding, Creedence Clearwater Revival e David Bowie.

Conhecido pelo seu estilo extravagante, com gritos fervorosos e trajes coloridos e vibrantes, ele teve uma vida muito agitada, entre a rebeldia e a sua conversão ao Cristianismo.

Ele tornou-se pastor em 1958 e retomou a carreia música apenas em 1962.

Entretanto, em 1995, Litte Richard confessou à revista Penthouse que era homosexual, mas anos depois disse que a homossexualidade era "contrária à natureza".

Depois de enfrentar vários problemas de saúde, a nível dos ossos, ele se aposentou em 2013, aos 80 anos.