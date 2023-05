Libertados dois funcionários sequestrados da Embaixada dos EUA na Nigéria

As autoridades nigerianas anunciaram nesta sexta-feira, 19, o resgate de dois funcionários da embaixada dos Estados Unidos da América, raptados num ataque na terça-feira no Estado de Anambra, que causou pelo menos sete mortos.

Nigéria anuncia resgate de dois funcionários da embaixada dos EUA

O porta-voz da polícia de Anambra, Tochukwu Ikenga, disse que "às primeiras horas do dia as forças de segurança resgataram sãs e salvas as duas vítimas que ainda estavam a ser mantidas reféns, após o ataque a um comboio dos Estados Unidos, na estrada Atani-Osomalla".



Não há detalhes sobre os autores do sequestro e se houve pagamento de resgate.



De acordo com as autoridades, nenhuma das vítimas é norte-americana.



O Governo dos Estados Unidos condenou o ataque e disse que iria trabalhar "em estreita colaboração com os colegas das forças da ordem na Nigéria para tentar levar os responsáveis à justiça".



"Ainda não conhecemos o motivo do ataque, mas não temos qualquer indicação de que tenha sido especificamente dirigido contra a nossa missão", afirmou na altura o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, quem reiterou que "os Estados Unidos não têm prioridade mais elevada do que a segurança e protecção" do seu pessoal.