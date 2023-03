Libertados 14 pescadores são-tomenses presos no Gabão por alegada pesca ilegal

A embarcação e os 14 pescadores são-tomenses detidos no passado dia 19 na zona económica exclusiva do Gabão por pesca ilegal foram libertados ontem e são esperados no país nesta sexta-feira, 31.



A informação foi confirmada numa nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.



O navio”Txilomo Ni Non” e os 14 pescadores chegam ao país hoje, 12 dias depois de terem sido interpelados e detidos pela marinha gabonesa em actividade de pesca numa área protegida da zona económica exclusiva do Gabão.



As negociações que culminaram com a libertação da embarcação e dos pescadores foram conduzidas pela embaixada de São Tomé e Príncipe na República do Gabão.



Para o Governo, o desfecho deste caso testemunha as excelentes relações de amizade, de cooperação e de irmandade existentes entre os dois países.