Lavrov diz respeitar neutralidade de Maputo em relação ao conflito Rússia - Ucrânia

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, manteve um encontro em Maputo com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, com quem abordou a guerra na Ucrânia e vários temas relativos ao quadro do reforço das relações bilaterais.

No ocasião, Moçambique reiterou a sua posição de neutralidade em relação ao conflito que se arrasta há mais de um ano, entre a Rússia e a Ucrânia, tendo apelado ao diálogo para pôr termo à guerra a partir do seu lugar de membro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, um mandato de dois anos iniciado em Janeiro.

Em conferência de imprensa concedida ao lado do ministro das Obras Públicas e Habitação, Carlos Mesquita, que acompanha o ministro russo, Lavrov disse que a Rússia respeita as posições soberanas de Moçambique, manifestou a intenção de intensificar a cooperação com o país em vários domínios, desde o investimento de empresas da Russia na construção de gasodutos, entre outras áreas.

Lavrov enalteceu o papel de Moçambique na resolução de conflitos em África e noutras regiões do mundo, demonstrando interesse de colaborar com o país como membro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A visita acontece cerca de uma semana após o Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba ter visitado Moçambique e manifestado a intenção de abrir uma representação diplomática em Maputo.