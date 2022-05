Líderes religiosos no Uíge apelam à paz durante o período eleitoral

Os líderes religiosos na província angolana do Uíge, lançaram um apelo aos partidos políticos, para optarem por uma conduta de paz durante o período da campanha eleitoral e aceitarem os resultados que saírem das urnas unânimemente.

O sacerdote Mavitidi Kiala da Ireja Católica um dos maiores e antigo padre da diocese do Uíge, lançou o seu apelo aos partidos concorrentes às próximas eleições de Agosto, para que procurem efectivar a paz em Angola e que qualquer decisão que sair das urnas seja aceite por todos



Por sua vez, o inspector provincial da igreja Kimbaguista, reverendo Manuel Bengui, considerou a falta de amor e respeito mútuo por parte dos jovens dos partidos do MPLA e da UNITA, como o fruto dos confrontos entre os militantes da unita e do MPLA, ocorridos no passado dia 19 de Março no município do Sanza Pombo, e aconselhou para os mesmos actos não voltem acontecer na província do Uíge.



O reverendo desafiou ainda os partidos políticos concorrentes às eleições de Agosto próximo para apresentarem projectos que possam convencer o eleitorado e não optarem pelos actos de violência.



Por outro lado, o ancião da Igreja Tocoista dos 12 mais velhos no Uíge, Fernando António, na sua opinião, disse que "os partidos políticos devem concordar com a vontade do povo" e recordou ainda que "o povo está sofrer".

Por isso pediu aos partidos políticos concorrentes, para criarem políticas que possam trazer melhorias na vida da população nos próximos cinco anos.