Líder tradicional da Lunda Norte libertado

O líder tradicional da Lunda Norte, MwaKapenda Kamulenga, foi libertado nesta terça-feira, 22, pelo Tribunal do Dundo, naquela província angolana.

Ele havia sido detido na sequência da manifestação de 30 de Janeiro do ano passado em que várias pessoas morreram em confrontos com a polícia na cidade do Cafunfo.

A libertação de MwaKapenda Kamulenga constitui mais uma derrota para as autoridades, depois de anteriormente ter sido revelado que as acusações de rebelião contra o líder do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe tinham sido abandonadas pela Procuradoria.

Fiel Bwaco, secretário-geral daquele movimento disse que depois do tribunal ter ordenado a soltura do réu Kamulenga, ele foi levado novamente para Cacanda onde se encontrava preso.

Espera-se que na sexta-feira, 25, o presidente do Movimento, José Mateus Zecamutchima, que se encontra preso há um ano, seja também libertado.

Txibitika Tximoby , activista cívico na Lunda Norte, manifestou-se satisfeito com a soltura de MwaKapenda Kamulenga.

"É uma alegria para o povo das Lundas”, disse.

Zecamutchima está preso desde Fevereiro de 2021.