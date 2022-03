Líder da UNITA visita Estados Unidos com eleições na agenda

O presidente da UNITA, maior partido da oposição em Angola, inicia nesta terça-feira, 8, uma visita aos Estados Unidos, na qual, entre outros assuntos, vai tentar assegurar o envio de observadores americanos às eleições de Agosto.

Uma nota do Secretariado da Comunicação e Marketing da UNITA diz que Adalberto Costa Júnior "usará da oportunidade para reforçar a mobilização de apoios ao processo eleitoral, à observação internacional das eleições gerais de Agosto de 2022, num ambiente de tranquilidade, de pluralidade democrática e de transparência", porque, ainda segundo o comunicado, "esta será a única via para o desenvolvimento do nosso país e propiciador da dignidade para todos os angolanos".

Durante a sua estada nos Estados Unidos, ele manterá encontros com as mais diversas instituições e com representantes da comunidade angolana.

A UNITA não informou com quem o seu líder irá reunir nem os Estados e instituições a visitar.