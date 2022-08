O presidente da Renamo diz que as medidas de aceleração económica anunciadas chefe do estado Filipe Nyusi constituem propaganda política enganosa, que visa o seu conforto no seio do seu partido e travar as constantes ameaças de manifestações.

Ossufo Momade diz também que, com tais medidas, Nyusi pretende tentar forçar mais um mandato nas eleições gerais de 2024.

