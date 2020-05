Líbia: Quatro civis mortos em Tripoli depois de ataque no sábado

O governo de acordo nacional da Líbia disse que pelo menos quatro civis, incluindo uma criança, foram mortos quando rockets caíram sobre a capital Trípoli e afetaram também o seu único aeroporto em operação no sábado.

O GNA, reconhecido pela ONU, atribuiu os ataques ao homem forte do leste Khalifa Haftar, que realiza uma campanha para assumir o controle da capital desde abril do ano passado.

"As forças do criminoso de guerra (Haftar) dispararam mais de cem rockets e mísseis em áreas residenciais no centro da capital Trípoli no sábado", informou a GNA em comunicado no Facebook.

Pelo menos quatro civis, incluindo uma menina de cinco anos, foram mortos e mais de uma dúzia de feridos nos bairros da classe trabalhadora de Abu Slim e Ben Gashir, no sul da cidade, disse o porta-voz do Ministério da Saúde Amin al-Hashemi.

Dezenas de tiros atingiram o aeroporto de Mitiga, atingindo um avião civil que estava se preparando para decolar para repatriar líbios presos no exterior devido à pandemia de coronavírus, acrescentou o comunicado da GNA.

O aeroporto ficou gravemente danificado e foi alvo de mais rockets no domingo de manhã.

Uma fonte do aeroporto disse que dois aviões civis sofreram danos graves.

A Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (UNSMIL) chamou o bombardeio "de um espetáculo muito familiar, mas assustador".

"Esses ataques horríveis ocorrem regularmente nas proximidades de bairros civis", disse a UNSMIL no Twitter.

Ele chamou o bombardeio de "um de uma série de ataques indiscriminados, a maioria atribuídos a forças pró-LNA (Haftar), matando mais de 15 e ferindo 50 civis desde 1º de maio".