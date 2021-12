Kwanza Sul: Detido director do GEPE do Ebo por alegada falsificação de assinatura.

A delegação provincial da Inspeção Geral da Administração do Estado (IGAE) do Kwanza Sul acompanhada dos inspectores do SIC procedeu à detenção Moisés Bernardo Sermão Soares, que exercia as funções de director do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística (GEPE) da administração municipal do Ebo naquela província angolana.

As investigações envolvem documentos ligados ao Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), disseram fontes afectas às mesmas.

Segundo documento a que a VOA teve acesso, Moisés Soares foi constituído arguido pelos crimes de improbidade pública e falsificação de assinatura nos termos do Código penal.

Instado a pronunciar-se, o administrador municipal do Ebo Adérito Jorge Capiango, sem gravar entrevista ,confirmou o facto e disse não ser sua assinatura a que consta dos documentos apreendidos.

Ele disse ainda não saber as razões motivaram o seu mais directo colaborador a proceder de tal forma.

Enquanto isso, no município do Mussende e no prosseguimento do trabalho de inspeção, foram recuperadas quatro viaturas que haviam sido apropriadas de forma indevida por antigos gestores públicos depois da cessação de suas funções.

A acção inspectiva da IGAE e SIC vai continuar nos demais municípios.