Kwanza é vítima da fraqueza estrutural da economia angolana, dizem economistas

A grande desvalorização da moeda nacional angolana, o Kwanza, deve-se ao facto da economia angolana não ter “fundamentos” para suportar a moeda e não haver produção interna para atender a procura, disseram economistas angolanos.

O economista e coordenador do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola, Ula, Heitor de Carvalho disse que Angola não produz suficnete para o consumo interno e isso foi agravado com a proibição de importações.

"Como não há produtos suficientes produzidos em Angola cria-se escassez”, disse explicando depois que “quando há muita gente a procura de arroz por exemplo, e não há suficiente o preço sobe, assim aconteceu com todos os outros produtos”.

“Mesmo com a taxa de câmbio oficial fixa e uma enorme taxa de inflação, esse desequilíbrio entre o que produzimos e o que as pessoas procuram para comer, cortar a importação foi pes-

simo sob todos os pontos de vista.", disse

Para o investigador da ULA, Angola não deve continuar a depender a sua taxa ao sabor do petróleo mas na produtividade interna em relação à produtividade externa.

Heitor Carvalho rejeitou acusações de que planos do Fundo Monetário Internacioal ara Angola são responsáveis pela situação afirmando que o FMI cumpriu o seu papel.

“O FMI nao tem culpa de nada”, afirmou.

Por seu turno, Alves da Rocha coordenador de outro centro de investigação, o da Universidade Católica de Angola, pensa que “"A grande razão da desvalorização do Kwanza é que a economia angolana não é forte, não é estruturada, não é diversificada”.

“Quando há um abalo no sector dos petróleos naturalmente isso se repercute de imediato nas finanças públicas e na própria economia, acrescnetou o economista pra quem “sendo

a economia dependente de importação, quando falta divisas, para suportar estas importações, as dificuldades de funcionamento da economia nacional aumentam e como o kwanza não tem nenhum suporte estrutural, desvaloriza."



Quanto ao papel do FMI nesta questão cambial, Da Rocha pensa que o problema está na fragilidade da nossa estrutura económica.

"O FMI na altura fez o seu papel com os acordos assinados só que a economia angolana não tem fundamentos, não tem retaguarda, para interiorizar o que de positivo essas medidas tinham mas é a nossa economia que não tem retaguarda logo os efeitos perdem-se, não se

verificam”, afirmou