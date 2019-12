Kuando Kubango suspende exploração de madeira

Está proíbida a exploração de madeira nos municípios fronteiriços e na zona do projecto Kasa na província do Kuando Kubango.

Desde há muito tempo que esta actividade na província tem funcionado com algumas irregularidades.

Com uma simples licença, os envolvidos cortavam e transportavam grandes quantidades de touros em camiões com tonelagens acima das recomendadas.

Perante este quadro o governador do Kuando Kubango Júlio Bessa suspendeu temporáriamente a actividade.

“A exploração da madeira na nossa província vai ter que mudar de forma”, disse.

“Não concordamos na forma como está a ser feita, não concordamos com os procedimentos que têm sido usados para esta exploração, somos a favor não só do corte mas, do corte com transformação””, disse.

Júlio Bessa anunciou por outro lado a retirada de empresas que exploram madeira na orla fronteiriça e na zona do projecto Kasa.

“Não quero exploração madeireira nas zonas que foram já definidas pelo projecto Kasa e, portanto vamos ter que definir áreas de exploração, áreas de concepção, vamos assinar contratos”,disse, acrecentando que “essa é a proposta que estamos a preparar com o ministério da agricultura”.