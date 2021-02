Kuando-Kubango: Mais de mil cidadãos desalojados por chuvas e cheias em Neriquinha

Depois de vários meses sem chuva e de consequente seca, chuvas torrenciais no Kuando Kubango isolanado uma localidade, desalojando centenas de pessoa e destruindo campos agrícolas.



O rio Kúbia transbordou deixando a localidade de Neriquinha no Rivungo isolada do resto do território.

O administrador municipal do Rivungo Abílio Jornal está preocupado disse que muitas vias“estão intransitáveis”.

“Neste momento não temos ligação com Neriquinha, temos muita água e fica difícil levar os meios para as populações”, disse acrescentando que só de canoa se atravessa o rio.

“Do Rivungo para Neriquinha não é possível e para sair do Rivungo é muita volta, são dois dias”, acrescentou.

Além do transbordar do rio Kúbia as fortes chuvas que se abatem sobre o Kuando Kubango destruíram em Neriquinha mais de duzentos hectares de cultivo pondo em perigo as colheitas do presente ano agrícola.

Em consequência das calamidades, mais de 1.000 cidadãos estão desalojados em Neriquinha a 90 quilómetros da sede do Rivungo.