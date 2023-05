Kigali já respira ambiente dos “play-offs” da BAL 2023

A capital do Ruanda será palco a partir deste sábado, 20 de maio, a Final 8 da Basketball Africa League, edição de 2023, que vai coroar o novo campeão desta prova da bola-ao-cesto na categoria seniores masculinos.

A final da terceira edição da BAL está marcada para o dia 27 de Maio, com os jogos a decorrerem no BK Arena.



Nestes “play-offs” oito clubes perfilam como candidatos a sucederem o US Monastir da Tunísia (vencedor da edição do ano passado), incluindo dois dos Países Africanos de Língua Portuguesa, nomeadamente o Ferroviário da Beira, de Moçambique, e Petro de Luanda, de Angola, que entram em cena no domingo, 21, frente ao AS Douanes do Senegal e Abidjan Basketball Club Fighters, da Costa do Marfim, respectivamente.

No sábado, o Stade Malien do Mali joga contra o Cape Town Tiger da África do Sul, seguido pelo Al Ahly do Egipto que jogará frente o Rwanda Energy Group, do Ruanda, partidas que prometem arrastar milhares de espectadores a BK Arena, até porque a terceira edição da prova está a registar recordes pois mais de 40.000 torcedores participaram das fases de grupos da Conferência do Sahara e do Nilo, que antecederam a fase final.



Um pouco por toda cidade de Kigali a realização da Final 8 da BAL é tema principal que marca as conversas dos ruandeses e não, como também de vários amantes da modalidade espalhados por esta África fora.



A BK Arena recebe os últimos retoques para que esteja ao mais alto nível e possa testemunhar as emoções desta final da prova que pelo terceiro ano consecutivo é sediado pelo Ruanda.