Katwanzenze Nkuma lança “Os Matumbus e o valor das suas matumbices” 

“Os Matumbus e o valor das suas matumbices” é o título do livro de Katwanzenze Nkuma, pseudónimo literário do angolano Luís Francisco António.

O autor disse que o livro aborda de forma antropológica a importância da recuperação da identidade cultural dos povos indígenas, direitos renegados no período da colonização portuguesa em Angola.

“Acreditamos ter chegado a hora de redefinirmos o termo ‘matumbu’, porque o significado pejorativo a ele aplicado é realmente um insulto à integridade moral e a identidade dos povos autóctones de (A)Ngola,” disse Katwanzenze Nkuma.

O também investigador cultural, considera que o "Matumbu” é aquele indivíduo autóctone que dentro do prisma do cidadão ocidentalizado "não se afastou da cultura dos seus ancestrais e não abraçou o projecto de civilização colonial, que ao contrário do ‘assimilado’ está fora da visão dos cidadãos africanos construída culturalmente pelo ocidente”.

O livro "Os Matumbus e o valor das suas matumbices” procura "redefinir” o termo "matumbu” como sendo "uma expressão atribuída a pessoas com comportamentos que se conformam com as normas de civilidade, vindas das tradições dos seus ancestrais e tem um desenvolvimento mental considerado normal”.

A obra foi apresentada recentemente na Mediateca “Zé Dú”, no Município do Cazenga.