Kansas City Chiefs ganha o Super Bowl num jogo com final dramático

A equipa do Kansas City Chiefs venceu a 57a. edição do Super Bowl, a final do campeonato nacional de futebol dos Estados Unidos, NFL, ao derrotar o Philadelphia Eagles por 38 x 35, num jogo de nervos e disputado até oito segundos do fim.

Patrick Mahomes, mesmo lesionado, liderou a equipa de Missouri pela segunda vez nos três títulos da história do clube.

Ao intervalo, a equipa de Filadélfia estava à frente e chegou a ter mais 10 pontos de que os Chiefs, que tiveram o susto da noite, no final da primeira parte, quando o seu "quarterback", Pat Mahomes, ao tentar um "touchdown" lesionou-se no tornozelo e saiu do campo a coxear.

Depois da recuperação dos Chiefs, que viram os Eagles não começar bem a segunda parte, os últimos cinco minutos foram dramáticos e deram o mote a um jogo que deve vir a ser considerado um dos melhores da história do Super Bowl.

Com cinco minutos por jogar, Patrick Mahomes só teve de posicionar o "kicker", rematador, Harrison Butker para atirar a penalidade de 27 jardas, a 11 segundos do fim e ficar com o troféu Vince Lombardi.



Como esperado, Mahomes foi eleito o melhor do jogo (MVP, nas siglas em inglês) com seus três passes para "touchdown", a segunda vez na carreira.

Ele tornou-se no 13º "quarterback" na história da NFL a ter mais de um título de Super Bowl, numa lista liderada por Tom Brady, com sete vitórias.

O show do intervalo foi da cantora Rihana que apresentou os seus temas mais famosos.