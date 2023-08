Kamuênho da Rosa apresenta "50 Entrevistas" em Luanda

O jornalista Kumuênho da Rosa colocou, no passado 02 de Agosto, à disposição do público o livro “50 Entrevistas - Ditos e Reditos em Papel e Tinta”, em cerimónia realizada no Memorial António Agostinho Neto (MAAN), em Luanda.



Uma homenagem aos 25 anos da carreira do autor, o livro reúne entrevistas publicadas no Jornal de Angola, feitas a diversas personalidades de várias áreas da vida social e política.

A obra valoriza um género jornalístico de eleição, a entrevista, numa perspectiva documental, em que o autor, propõe uma viagem pelos ditos e reditos de figuras da sociedade angolana e não só, sobre múltiplos assuntos que dominaram os noticiários e a agenda política, económica, diplomática e social de Angola e também do mundo.



No prefácio da obra, o veterano jornalista Filomeno Manaças, antigo administrador de Conteúdos da Edições Novembro e que acompanhou de perto a trajetória do autor no Jornal de Angola, observa que na "voragem das edições diárias não nos damos conta do valor documental das entrevistas (…). Eis, pois, a forte razão por que estas 50 entrevistas, assim reunidas em obra livresca, ganham obviamente outra dimensão".



No posfácio, Paula Simons considera o livro um valioso contributo para a preservação e reprodução da memória colectiva angolana. O livro, escreve, tem o mérito de nos recordar que a entrevista jornalística se converte facilmente em documento histórico, na medida em que nos deparamos com testemunhos de acontecimentos passados (frequentemente recentes) que servirão de fonte para historiadores e, por conseguinte, sujeitas à selecção e à análise crítica.