Kamala Harris discute conflictos na RDC e Tigray com Felix Tshisekedi

A situação na província etíope de Tigray e o conflicto na parte leste da República Democrática do Congo foram dois dos tópicos das conversações telefónicas que a Vice-Presidente dos Estados Unidos Kamala Harris manteve ontem com o Presidente da República Democrática do Congo Felix Tshisekedi que assumiu a presidência da União Africana.

Uma nota emitida pelos escritórios da vice-presidente diz que durante a conversa “a vice-presidente sublinhou as sérias preocupações sobre as notícias de violações singificativas de direitos humanos e deterioração da crise humanitária na região de Tigray na Etiópia”, acescentando que as duas partes “concordaram em colaborar para reduzir conflictos, apoiar o diálogo e gaantir a paz no leste da RDC e na região’.

Não foram dados outros pormenos. Ontem a Amnistia Internacional disse que centenas de pessoas foram fuziladas por tropas eritreias em Tigray, enquanto na parte leste da RDC o embaixador italiano e duas outras pessoas foram mortos numa emboscada num incidente que fez sublinhar a instabilidade e violência que afecta aquela região onde milhares de tropas da ONU não conseguem garantir a paz

Para além dessas duas questões a declaração diz ainda que Harris e Tshisekedi discutiram a pandemia da COVID-19, os recentes surtos de Ebola e “oportunidades económicas”.

As duas partes “comprometeram-se a trabalhar em conjunto para fortalecer a segurança sanitária, aumentar o comércio e investimento regional, promover os direitos humanos e a boa governação e enfrentar os desafios das mundaças climatéricas”, diz a declaração.