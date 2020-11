Kabore tenta reeleição no Burkina Faso contra 12 opositores no meio de violência de grupos radicais

Milhões de cidadãos no Burkina Fase participam neste domingo, 22, em eleições presidenciais e parlamentares num ambiente de violência protagonizada por grupos islâmicos radicais no país.

O Presidente Roch Kabore, que concorre a um segundo mandato de cinco anos, enfreta 12 candidatos.

Kabora, que promete proteger e estabilizar o país, é apontado pelas sondagens como potencial vencedor na primeira volta, mas o ex-ministro das Finanças, Zephirin Diabre, do Partido do Progresso e Mudança e que ficou em segundo eleições de 2015, e Eddie Komboigo, presidente do partido Congresso para a Democracia e Progresso, têm dado uma luta renhida.

A Comissão Eleitoral disse que cerca de 7 por cento do eleitorado não poderá votar devido à violência no norte e no leste do país, que já ceifou mais de duas mil vidas só neste ano.

As assembleias de voto encerram às 18 horas locais e os resultados provisórios devem ser anunciados a meio da semana.