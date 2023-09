Junta militar do Gabão diz que ex-Presidente está livre

A junta militar do Gabão declarou na quarta-feira, 6, que o Presidente deposto Ali Bongo Ondimba, que se encontrava em prisão domiciliária desde a sua deposição na semana passada, está agora em liberdade, numa altura em que os chefes militares se reuniram com as autoridades locais e regionais e prometeram trabalhar para a melhoria de vida dos cidadãos.

O coronel Ulrich Manfoumbi, porta-voz do comité de transição, declarou na televisão estatal que Ondimba é "livre de se deslocar, dado o seu estado de saúde".



"Ele pode, se quiser, ir para o estrangeiro para efetuar os seus exames médicos", acrescentou Manfoumbi.

No dia 30 de agosto, enquanto estava detido, Ondimba publicou um vídeo em que implorava às pessoas "para fazerem barulho porque as pessoas aqui prenderam-me".



O Presidente de 64 anos foi derrubado no meio de um ressurgimento de golpes de Estado em alguns países de África, a 30 de agosto, pouco depois de ter sido declarado vencedor de uma eleição renhida que teria prolongado o reinado de 55 anos da sua família.