Julgamento de Donald Trump marcado para começar a 14 de Agosto

A juiza federal encarregue do processo federal contra o antigo Presidente Donald Trump, na Flórida, marcou para 14 de Agosto o início do julgamento em que é acusado de uso indevido de documentos classificados de segurança nacional depois de deixar a Casa Branca em 2021.

Analistas jurídicos dizem que a complexidade do caso pode facilmente atrasar o primeiro julgamento criminal de um antigo Presidente dos Estados Unidos.

Ao anunciar as 37 acusações contra Trump há duas semanas, o procurador especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, pediu um "julgamento rápido", mas Trump ainda não contratou uma equipa de defesa completa no Estado da Flórida.

A juíza Aileen Cannon, nomeada pelo então Presidente Trump após sua derrota na eleição em 2020, disse aos procuradores do Departamento de Justiça e aos advogados de Trump que devem entregar todas as moções pré-julgamento até 24 de Julho.

Na semana passada, Cannon instruiu os advogados envolvidos no caso a começarem a preencher um documento do Governo federal para obter autorizações de segurança para que possam ver os documentos confidenciais que Trump manteve na sua propriedade à beira-mar em Mar-a-Lago.



Devido à complexidade do caso, vários analistas jurídicos admitem que o julgamento só começará dentro de um ano ou, possivelmente, depois das eleições presidenciais de Novembro de 2024.

Trump, de acordo com pesquisas nacionais, é o principal candidato republicano à eleição presidencial.

O caso



A lei impõe que os presidentes entreguem aos Arquivos Nacionais os documentos durante o seu mandato, mas, no caso, de Trump, ele não o fez.

Os assessores dizem que ele costumava se referir a eles como "meus papéis".



Na semana passada, no tribunal em Miami, ele se declarou inocente das acusações criminais.



A acusação alega que Trump reteve ilegalmente 31 documentos que "...continuam informações sobre as capacidades de defesa e armas dos Estados Unidos e de países estrangeiros, programas nucleares dos Estados Unidos, potenciais vulnerabilidades dos Estados Unidos e seus aliados a ataques militares e planos para possíveis retaliação em resposta a um ataque estrangeiro".



Em vários momentos, a acusação alega que Trump guardou caixas com os documentos numa casa de banho e até num chuveiro em Mar-a-Lago, bem como num palco de salão de baile, num escritório e num depósito.

O procurador especial alega que o 45º Presidente conspirou com um assessor pessoal, Walt Nauta, para esconder os documentos dos próprios advogados dele, da polícia de investigação federal, o FBI e do grande jurado que analisava o processo.

Nauta enfrenta seis acusações.

Donald Trump é também acusado de fazer declarações falsas aos investigadores.