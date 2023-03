Juíz do Tribunal Supremo diz qe recente nomeação de juízes conselheiros “feriu a legalidade”

Um juíz do Tribunal Supremo de Angola disse à VOA que a única entidade que tem competência para destituir o juiz presidente e o vice do Supremo é o Conselho Superior da Magistratura Judicial segundo a lei orgânica do Tribunal Supremo.

A declaração do juíz, que não quis ser identificado, surge numa altura em que a crise no Supremo Tribunal continua porque o juíz presidente, Joel Bernardo, recusa afastar-se da sua posiçao como pedido pelos outros juízes que queriam o seu afastamento enquanto decorrem investigações a alegados actos de corrupção por ele praticados.

O juíz que falou à Voz da América explicou que para o preenchimento dos cargos de presidente e o vice presidente do Supremo é necessário um processo eleitoral deliberado pelo plenário do Tribunal Constitucional que solicita ao Conselho Superior da Mgistratura Judicial (CSMJ) para o realizar.

Os juízes conselheiros do CSMJ votam e os três mais votados são submetidos ao presidente da República que escolhe um de entre os três sendo a escolha do presidente da república aleatória.

A destituição do juiz presidente também é da responsabilidade do plenário do CSMJ, antecedido de uma deliberação do plenário do TS, disse.

O juíz do Tribunal Supremo disse também à VOA que o acto praticado pelo CSMJ na escolha dos juízes conselheiros, agora nomeados pelo Presidente da República, “feriu a legalidade e viola a constituição”.

Oito novos juízes conselheiros foram nomeados pelo Presidente da República para o Tribunal Supremo mas de acordo com a nossa fonte os juízes de direito ou de comarca não devem fazer parte do concurso para juízes conselheiros do Supremo, apenas os juízes desembargadores, ou da relação,os procuradores gerais e vice procuradores, os procuradores adjuntos e os juristas de mérito.

O académico Joaquim Jaime vai de encontro ao parecer da nossa fonte, afirmando que apenas o CSMJ pode e tem competência para retirar o juiz presidente do Supremo, segundo a lei orgânica do próprio TS e da constituição.

Quanto à nomeação dos juízess presidentes no Supremo Tribunal o também professor universitário é de opinião contudo que “os juízes do Supremo são escolhidos segundo a conveniência política, o órgão do qual derivam e chegam até ali mediante conveniência de quem detém o poder”.

Manuel Cangundo, outro jurista diz não haver confusão nenhuma em relação a este aspecto pois segundo disse o CSMJ é o único com competência de destituir o presidente do Supremo.

O professor de direito constitucional Albano Pedro diz que o problema não está na lei, pois ela é clara.

O CSMJ é competente para destituir o actual juiz presidente só que”o juiz Leonardo não deve fazer parte da decisão do Conselho num processo em que ele próprio é o suspeito”.

“O juiz já devia estar suspenso para que haja alguma imparcialidade no pronunciamento do CSMJ", disse.