Jovens angolanos entre o desespero e a esperança de tempos melhores

A juventude angolana faz face actualmente a uma situação de desepero para alguns mas com outros a dizerem que se vive numa nova era de esperança quanto ao futuro.



Isto ficou claro num encontro em que as autoridades elíderes juvenis discutiram, esta quinta-feira, 12 dia Internacional da Juventude, os desafios da juventude angolana.

Enquanto os jovens dizem-se sépticos quanto àresolução dos problemas da saúde, emprego e educação, outros poromentem dias melhores.

Pedro Chale estudante angolano presente, esta quinta-feira, no diálogo da juventude sobre os objectivos de desenvolvimento sustentáveis, realizado pelo Conselho Nacional da Juventude CNJ, e disse que os desafios econômicos, políticos e sociais são as grandes preocupações da juventude angolana.

Estes desafios impedem a uventude de se realizar, disse.

“Até mesmo aqueles que conseguem ingressar para alguma universidade ainda assim encontram grandes debilidades, stamos a falar realização econômica, política e social”, disse.

A mesma opinião tem a estudante Evandra Fortunato, que aponta a falta de emprego, elevado consumo de bebidas alcoólicas e a crescente onda de criminalidade como esconderijos das grandes frustrações da juventude.

“Também já fui daquelas que acreditava que a falta de oportiniades não deve levar as pessoas para os maus caminhos, mas como eu digo a fome tem tornado os pessoas em seres irracionais”, disse, mencionado a fome como razão para o crime e prostituição.

Em resposta, Isaías Kalunga, Presidente do Conselho Nacional, defende que o futuro será melhor. Por isso, disse, os jovens devem ter calma.

"Eu confio que amanhã será melhor porque as medidas que o presidente João Lourenço está a tomar são a base para que se possa ter resultados positivos a curto ou a médio prazo”, disse.

Já Kikas Machado, Director das Políticas para a Juventude do Ministério da Juventude e Desportos, o foco do executivo angolano, disse que para melhoria das condições da juventude o empenho ao empreendedorismo e o voluntariado juvenil, são as principais “alavancas” para se “mobilizar a juventude atrás das suas organizações preparando-os para o momento pós crise” .

Em relação a um recente abaixo assinao de líderes juvenis que solicitam diálogo com João Lourenço alegando completa inércia do Ministério da Juventude e desporto e do CNJ,Machado disse que as organizações assinantes têm insistentemente discutido os problemas da juventude ao seu nível e os problemas têm sido resolvidos.