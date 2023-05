Jovens angolanos e são-tomenses selecionados para programa de liderança nos EUA

O embaixador dos Estados Unidos da América em Angola e São Tomé e Príncipe presidiu nesta quinta-feira, 11, à cerimónia de despedida de 17 jovens angolanos e são-tomenses selecionados para participarem no programa Mandela Washington Fellowship de 2023, destinada a jovens líderes africanos.



O Mandela Washington Fellowship é o principal programa da Young African Leaders Initiative (Iniciativa para Líderes Jovens Africanos, YALI na sigla em inglês) e incorpora o compromisso dos Estados Unidos de investir no futuro de África.



No final de um encontro com os bolseiros sobre o programa, Tulinabo Mushingi manifestou o desejo do seu Governo de ver jovens africanos engajados nas tarefas socialmente úteis quando regressarem aos seus respectivos países.

“Uma das vias de os Estados Unidos jogarem o seu papel nesta área é selecconar jovens de muitos países do mundo para tentar fornecer esta oportunidades para que eles possam continuar a trabalhar juntos das suas comunidades”, disse o diplomata.



Alfredo Zecas, da província angolana do Bié, disse ser um privilégio fazer parte do grupo de bolseiros que vão ter a possibilidade de aumentar os seus conhecimentos nos Estados Unidos.

“Eu tenho um projecto social e trabalho com crianças e adolescentes e a ideia é criar espaços onde os jovens possam aplicar os seus talentos”, contou Zecas.

Cristiane dos Santos trabalha no ramo de educação em Luanda e considera a bolsa que lhe foi oferecida uma oportunidade que vai revolucionar a sua vida.

“Quando voltar quero continuar a trabalhar na educação para poder ajudar os jovens a prevenir as doenças principalmente na área de saúde oral”, prometeu.

De São Tomé e Principe veio Wilbert Ferreira quem disse que era parte do seu sonho ser seleccionado para o grupo de jovens talentos africanos.

“Espero aproveitar ao máximo para desenvolver as minhas competências em termos de liderança de gestão e aperfeiçoar o meu inglês”, afirmou.



Lançada em 2014, a YALI foi criada em 2010 e apoia jovens africanos à medida que estimulam o crescimento económico e a prosperidade, fortalecem a governação democrática e aumentam a paz e a segurança em toda a África.



Desde então, quase 5.800 jovens líderes de todos os países da África Subsaariana participaram da Mandela Washington Fellowship.

O programa compreende programas nos domínios de Negócios, Engajamento Cívico e Gestão Pública.