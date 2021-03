Jovem poetisa Amanda Gorman ‘seguida’ por um segurança

A poetisa americana Amanda Gorman disse no Twitter que foi "seguida" por um segurança, na sexta-feira à noite, enquanto caminhava para a sua casa, na cidade de Los Angeles, porque o guarda disse "você parece suspeita".

Gorman, de 22 anos, se tornou a poetisa mais jovem a recitar numa tomada de posse, no caso a de Joe Biden, em Janeiro.

Ela postou no Twitter que o guarda queria saber “se eu moro lá” e “eu mostrei as minhas chaves. Ele saiu, sem desculpas. Esta é a realidade das raparigas negras: um dia você é chamada de ícone, no dia seguinte, uma ameaça. ”

“Em certo sentido, ele estava certo”, continuou Gorman no Twitter. “EU SOU UMA AMEAÇA: uma ameaça à injustiça, à desigualdade, à ignorância. Qualquer um que fala a verdade e anda com esperança é um perigo óbvio e fatal para os poderes constituídos. ”

Gorman se tornou uma sensação após uma comovente apresentação do seu poema "The Hill We Climb" na tomada de posse de Biden.

Em 2017, quando ela tinha 19 anos e era estudante em Harvard, ela se tornou a primeira poetisa jovem vencedora de um prémio nacional.