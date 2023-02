José Maria Neves escolhido para "champion" da preservação do património natural e cultural de África

A União Africana (UA) escolheu o Presidente de Cabo Verde para "champion" da preservação do património natural e cultural de África.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 23, por José Maria Neves numa conferência de imprensa na cidade da Praia, na qual fez um balanço da 36a. Assembleia da UA, que decorreu a 18 e 18 em Addis-Abeba, na Etiópia.

"A partir de agora assumo a responsabilidade de, a nível do continente africano, liderar todo este programa de preservação do património natural e cultural. Portanto, será uma enorme responsabilidade e, enquanto Presidente da República de Cabo Verde, juntamente com todos os meus pares africanos, vamos investir fortemente na preservação do património natural e cultural de toda a África", disse José Maria Neves, que assim susbitui no cargo ex-Presidente do Mali, Ibrahim Boubakar Keita, falecido em 2022.

Com os seus homólogos africanos, Neves disse que pretende destacar "o que de mais belo existe em África, mas também o que de mais ténue e frágil existe e que merece a atenção de todos em termos de património natural, património construído pela humanidade e a engenhosidade cultural que se expressa em canções, danças, artes, rituais sagrados".

Na sua intervenção, o Chefe de Estado cabo-verdiano realçou que a valorização da riqueza natural e cultural do continente "é um "imperativo categórico para o desenvolvimento sustentável, redução da pobreza e manutenção e consolidação da paz em África".

"Com esse potencial, se ousarmos combinar e unir nossos esforços e o nosso conhecimento, podemos construir bases sólidas para progredir na esfera económica de forma inclusiva", afirmou José Maria Neves, que terá cinco vice-presidentes em respresentação das regiões do continente.

Para Cabo Verde, segundo Neves, é um importante ganho para o país que tem vindo a fazer um grande esforço de preservação ambiental e cultural e é uma oportunidade para se "mobilizar muito mais recursos para o país e para o continente africano nestes domínios, mas também mobilizar parcerias, conhecimentos e outros bens espirituais que são fundamentais para que possamos preservar todo o património cultural e natural da África".

Refira-se que a África tem mais de 140 bens inscritos na lista do património natural e cultural da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, enquanto na categoria de património imaterial, estão registadas 107 expressões culturais em 33 dos 54 países da União Africana.