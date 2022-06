José Eduardo dos Santos: Imprensa aponta irreversibilidade da doença e filha do antigo Presidente diz que está estável

O estado de saúde do antigo Presidente angolano já é a notícia mais importante no país, com informações desencontradas e das mais variadas fontes, citadas também pela imprensa estrangeira.

Na sua Edição da Tarde, nesta terça-feira, 28, a TV Zimbo, controlada pela Governo, citou o jornal português Expresso que escreveu “está nas últimas”.

O jornal citou uma fonte do gabinete de José Eduardo dos Santos.

A filha do antigo Chefe de Estado, Tchizé dos Santos reagiu dizendo que querem matar o pai que está "estável".

“De ontem para hoje a situação agravou-se consideravelmente e sendo a sua situação praticamente irreversível, devemos agora estar preparados para o pior”, acrescenta a mesma fonte, indicando que a família do antigo Presidente vai reunir-se na quarta-feira, 29, com os médicos do Centro Teknon, em Barcelona, onde ele se encontra internado desde o dia 23.

Por outro lado, a TV Zimbo e a Televisão Pública de Angola revelaram que o ministro das Relações Exteriores, Tete António, deve viajar “nas próximas horas” para Barcelona, para para acompanhar o estado de saúde de José Eduardo dos Santos.

António encontra-se em Lisboa a acompanhar João Lourenço na Conferência sobre os Oceanos que decorre desde segunda-feira na capital portuguesa.

"Eles estão a tentar convencer a família a desligar as máquinas", diz Tchizé dos Santos

Entretanto, na contra-mão dessas informações, a filha de Santos, Tchizé dos Santos, diz numa mensagem em áudio a que a VOA teve acesso que o pai encontra-se estável.

“O engenheiro José Eduardo dos Santos está vivo, os orgãos todos do corpo do eng. José Eduardo dos Santos estão a funcionar e o estado é estável”, continua a antiga deputada que aponta o dr. João Afonso, indicado pelo Governo para acompanhar o antigo Presidente, como quem está a “plantar estas informações nas mãos dos jornalistas”, para preparar a opinião pública.

Queda na origem do agravamento da situação de Santos

Tchizé dos Santos afirma que “eles estão a tentar convencer a família(...) para pedir os médicos para desligar as máquinas” e reitera que “eu, como filha, nunca irei permitir que ninguém desligue máquinas de um pai vivo, que tem um coração a bater normalmente, que tem atenção boa”.

“Eu fui lá, estive com o meu pai”, reforça a filha de Santos, quem acusa João Lourenço de querer a morte do pai para ir “discursar e colocar bandeiras do MPLA”.

Ainda segundo Tchizé dos Santos, o pai caiu em casa há cerca de dois meses quando estava na companhia da esposa, “Ana Paula, e demoraram mais de 15 minutos para ligar a ambulância”.

“Isso foi o que mais prejudicou o JES”, conclui Tchizé dos Santos.

A VOA tem tentado falar com diferentes membros da família e personalidades do Governo, mas sem sucesso.

Tratamento de Santos

José Eduardo dos Santos continua internado no Centro Teknon em Barcelona, reconhecido como uma das melhores unidades de saúde do mundo, com especialistas nas mais diversas áreas da medicina.

Em 2019, a revista britânica de turismo médico IMTJ considerou o Hospital Teknon como a melhor clínica internacional e a revista americana Newsweek colocou o hospital na sua lista das Melhores Clínicas do Mundo de 2021.



Há muito que a saúde do ex-Chefe de Estado angolano tem sido motivo de preocupação da sua família, bem como dos bastidores políticos de Luanda.

Depois de deixar o poder em 2017, José Eduardo dos Santos passou a viver em Barcelona



No ano passado, ele regressou a Luanda, mas no início do mês de Março deste ano ele voltou a Barcelona alegadamente por motivos de saúde.



José Eduardo dos Santos (esq) e João Lourenço (dir), Luanda, 19 de Agosto de 2017

Desde então, várias informações circularam em Luanda sobre o estado de saúde de José Eduardo dos Santos.



Na altura do seu regresso, o general Bento dos Santos “Kangamba”, uma figura próxima da família Santos, afirmava que o estado de saúde do antigo Presidente era bom.