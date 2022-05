José Eduardo dos Santos, em raro comunicado, autoriza apenas um médico a falar da sua saúde

O antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos veio a público informar que apenas o dr. João Afonso, seu médico pessoal nos últimos 16 anos, está autorizado a falar sobre a sua saúde.

Numa nota assinada pelo próprio Santos, com data de 17 de Maio, ele justifica o seu posicionamento com informações “sempre contraditórias” sobre o seu estado de saúde”.

José Eduardo dos Santos ressalta que tem a máxima confiança no médico que o tem acompanhado ao longo de 16 anos e reitera que o dr. João Afonso vai continuar a ser o “médico coordenador da equipa multidisciplinar que garante a minha assistência médica em Barcelona”.



A nota de José Eduardo dos Santos surpreendeu observadores em Luanda, que não estão habituados ver a informações de índole privada divulgadas por Santos e por outros antigos e actuais dirigentes angolanos.

No entanto, nos últimos tempos, têm surgido rumores nunca confirmados sobre o estado de saúde do antigo Presidente angolano, que desde 7 de Março está em Barcelona, depois de alguns meses em Luanda.



Entretanto, a imprensa portuguesa cita a filha de Santos, Tchizé dos Santos, como tendo escrito num comunicado enviado à agência Lusa, que “nós, os filhos de José Eduardo dos Santos (...) os que, de facto, estamos a querer zelar pela segurança do nosso pai, pela integridade física e jurídica do nosso pai, estamos a sentir-nos impotentes e só vamos ter uma alternativa que é chamar as autoridades espanholas a intervir porque isto é um caso de polícia. A outra alternativa é levar ao conhecimento de todos os angolanos o que está a acontecer".



A antiga deputada não deu detalhes sobre o alegado “caso de polícia”, nem sobre a saúde do pai.



Desde que deixou o poder em 2017, o antigo Presidente vive em Barcelona, tendo estado por alguns meses em Angola entre o final de 2021 e Março deste ano.