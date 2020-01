José Eduardo dos Santos deseja sucessos a João Lourenço em 2020

O antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos deseja os melhores sucessos a João Lourenço e disse que o que une os angolanos é maior do que as ideias que os possam separar porque “temos Angola no coração”.

A mensagem de Ano Novo do também presidente emértido do MPLA foi publicada no domingo, 5, pela filha Isabel dos Santos, na sua página de Facebook, e destina-se, em primeira instância,ao Presidente João Lourenço, membros do Bureau Político e do Comité Central e camaradas “que constituem a massa militante do MPLA”.

“Como militante engajado do meu partido e com sentido de compromisso, desejo sucessos ao Presidente João Lourenço, desejo sucesso a todos os membros do Bureau Político e do Comité Central e desejo sucesso a todos os camaradas que constituem a massa militante do MPLA”, escreveu José Eduardo dos Santos, acrescentando que “na conjuntura económica e social específica que o país atravessa, sei que não há nada mais difícil do que liderar uma nação que enfrenta adversidades”.

Santos afirmou ter “confiança na força do nosso povo porque, ao longo da nossa história, é nestes momentos de incerteza e dificuldades que conseguimos revelar o melhor em nós mesmos; e escrever as páginas mais gloriosas da nossa história de Angola”.

O antigo Presidente lembrou que “do mesmo modo que juntos conquistamos a paz, venceremos a aposta da prosperidade económica e do bem-estar dos angolanos, na unidade, no diálogo e no respeito mútuo”.

“Somos uma grande nação. O que nos une será sempre mais forte do que nos separa porque quaisquer que sejam as ideias que defendemos, todos temos Angola no coração”, reiterou o antigo Presidente que desejou, no final, a “a todos angolanos e angolanas, um ano 2020 com saúde, paz e prosperidade”.

No início da nota, José Eduardo dos Santos lembrou que “razões independentes” à vontade dele o tem afastado do país, mas garantiu que "apesar da distância, tenho-vos sempre presente no meu coração, e os meus sentimentos e pensamentos estão convosco (e) compartilho os vossos sofrimentos e vossas esperanças”.