José Carlos Delgado eleito Provedor de Justiça de Cabo Verde

O antigo presidente do Tribunal de Contas, José Carlos Delgado, foi confirmado pelo Parlamento, como o novo Provedor de Justiça de Cabo Verde.

Após a indicação pelo bancada do MpD, maioria no Parlamentar, Delgado viu o seu nome aprovado nesta sexta-feira, 30, com 43 votos a favor, 16 contra, uma abstenção e um nulo, em votação secreta entre os 72 deputados

O jurista, que foi dirigente e deputado do PAICV, sucede a António Espírito Santos, cujo mandato caducou há dois anos.

Numa primeira reacção, Delgado agradece a confiança e diz que encara mais este desafio, com honra e sentido de responsabilidade.

"O meu lema é servir Cabo Verde, por isso irei exercer da mesma forma o como fiz nas outras funções, trabalhar com total entrega ao serviço do país e das populações”, afirmou o antigo presidente do Tribunal de Contas e ex- vice-presidente do Parlamento.

Ele considera que a provedoria tem um papel de grande relevância no Estado de Direito democrático, por se tratar de uma instituição que deve dar vez e voz aos cidadãos na procura daresolução dos seus problemas.