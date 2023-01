Jornalistas sul-sudaneses detidos por causa de vídeo viral de Salva Kiir

Grupos de direitos de imprensa apelaram às autoridades do Sudão do Sul para que libertassem seis jornalistas detidos por causa de um vídeo que alegadamente mostrava o Presidente Salva Kiir a urinar sobre si próprio.



O pessoal da South Sudan Broadcasting Corporation foi detido na terça-feira por agentes do Serviço de Segurança Nacional, de acordo com o Comité de Protecção dos Jornalistas, citando reportagens dos media e outras fontes familiarizadas com o caso.



Estão a ser investigados por causa de filmagens que se tornaram virais nos meios de comunicação social em Dezembro, de acordo com os relatórios, disse o CPJ, sediado em Nova Iorque, num comunicado emitido no final da sexta-feira.



Um vídeo publicado no YouTube mostra Kiir, usando o seu chapéu preto de marca registada e uma roupa cinzenta no que é descrito como uma cerimónia de comissão de estradas, com uma substância húmida a manchar a sua perna esquerda das calças.



Um funcionário do SSBC citado pela estação independente Radio Tamazuj disse que o canal não transmitiu as filmagens.



As detenções correspondem a "um padrão de pessoal de segurança que recorre à detenção arbitrária sempre que as autoridades consideram a cobertura desfavorável", disse Muthoki Mumo, representante do CPJ na África subsaariana.



"As autoridades devem libertar incondicionalmente estes seis funcionários do SSBC e assegurar que possam trabalhar sem mais intimidações ou ameaças de prisão".



O Sindicato dos Jornalistas do Sudão do Sul também apelou a uma "conclusão rápida" da investigação sobre os seis, que disse serem suspeitos de "terem conhecimento da libertação de 'uma certa filmagem' para o público".



"Se houver um caso prima facie de má conduta ou infracção profissional, então que as autoridades acelerem um processo administrativo ou legal para abordar a questão de forma justa, transparente (de acordo com a lei) e em conformidade com a lei", disse o Sindicato numa declaração na sexta-feira.



Kiir, 71 anos, supervisionou o nascimento do Sudão do Sul como uma nação independente depois de se ter libertado do Sudão em Julho de 2011.



Mas o país mais jovem do mundo passou de crise em crise desde então, resistindo a conflitos brutais, tumultos políticos, catástrofes naturais e fome.