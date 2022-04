Jornalistas moçambicanos ainda enfrentam muitos desafios, como cobertura da guerra e auto-censura

O exercício da actividade jornalística em Moçambique tem estado a enfrentar novos desafios que atentam a liberdade de informar, concretamente derivados das restrições impostas pela pandemia da covid-19 e, sobretudo, dos ataques terrorismo na província de Cabo Delgado que limita a actuação dos profissionais da área.



Mas há outros desafios, como por exemploa a persistente auto-censura.



Para Osvaldo Gemo, do Sindicato Nacional dos Jornalistas, estes eventos extremos exigem medidas de mitigação.



“O terrorismo e a pandemia da covid-19 são eventos extremos que necessitam de medidas de mitigação apropriadas, as medidas de metilação também devem ser consideradas no ramo de jornalismo, e particularmente do terrorismo ele aconteceu numa altura em que nenhum órgão estava preparado para enfrentar uma situação daquelas e eventualmente até hoje não estamos preparados”, aponta Geni.



Apesar destas limitações, a conselheira para Imprensa e Cultura da Embaixada dos Estados Unidos da América em Maputo, Vanessa Toscano, realça a abertura existente para o exercício do jornalismo no país, apesar da auto-censura.



“No país existe mesmo uma imprensa independente e forte, uma investigação de jornalismo muito relevante e que vai levar o país para frente, levar a evoluir a democracia em Moçambique”, afirma Toscano para quem “existe também a auto-censura por causa do próprio medo de sofrer uma ameaça e você não vai publicar um tema específica”.



A Constituição de 1990 abriu espaço para o pluralismo de ideias e para a jornalista Jacinta Nhamitambo houve progressos na prática da actividade, sobretudo para a mulher.



“Esta liberdade de expressão, de informação e também da criação dos órgãos privados foi muito bom porque nós temos a liberdade de estarmos informados, de ler, de escutar aquilo que queremos e quando queremos e para nós como cidadãos tirarmos à conclusão de onde está a verdade “, diz a radialista Jacinta Nhamitambo.



No entanto, a revisão da Lei de Imprensa em curso e cujo debate no Parlamento está na calha deixa os jornalistas preocupados porque, segundo Enoque Daniel, a proposta contém aspectos que poderão limitar o exercício da actividade.



“Com a nova proposta da Lei de Imprensa que vai ser discutida ao nível da Assembleia da República isto vem pior aquilo que são os direitos que a sociedade tem em relação ao acesso à informação, em que contexto, nós no país temos vários órgãos de comunicação social estrangeiros como a Voz da América, a DW ou RTP África e esta nova proposta vai limitar a actuação destes órgãos ao nível do país e isto coloca em causa aquilo que é o direito que o povo tem à informação”, refera Daniel.



Refira-se que o Dia do Jornalista Moçambicano assinala-se a 11 de Abril, desde 1978, celebrando a criação da Organização Nacional de Jornalistas, actual Sindicato Nacional de Jornalistas que clama por eleições do seu Secretariado que está há mais de cinco anos fora de mandato.