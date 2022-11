Jornalistas angolanos e militantes da UNITA reclamam de perseguição política

Aumento de casos de perseguição política e de violação dos direitos humanos preocupam a sociedade e classe política em Angola.

Para falar sobre o assunto, ouvimos Teixeira Cândido do sindicado dos

jornalistas, Liberty Chiyaka do grupo parlamentar da UNITA, Ana Celeste, secretária de estado dos direitos humanos e o analista político, Albino Pakisi.

São cada vez mais preocupantes as ocorrências de casos de perseguição política contra jornalistas, activistas cívicos e na maioria das evidências contra os membros e simpatizantes de partidos políticos na oposição.



A sede do Sindicato dos Jornalistas Angolanos não foi poupada destas

supostas perseguições e foi assaltada, na última semana, sem a danificação das portas e das janelas e levaram apenas o principal computador. Na porta foi ainda deixado um recado dirigido ao líder da

organização.



O sindicato confirma através de uma nota, que foi feita uma participação, no princípio desta semana, e aguarda até agora que os

serviços de investigação respondam mais a este caso.



Na província de Benguela, o jornalista José Honório, da Delegação da

Agência de Notícias, foi agredido por efectivos da Polícia Nacional, por chamar atenção à forma como os efectivos estavam a abordar as quitandeiras na via pública.



Em Julho deste ano, o jornalista João Armando, viu também os seus computadores roubados, assaltaram a sua casa à noite e, até hoje este

caso nunca foi esclarecido pelas autoridades.



O silêncio das autoridades angolanas, principalmente da Procuradoria

Geral da República e da Polícia Nacional, levanta vários questionamentos sobre a quem interessa o suposto clima de terror, o clima de medo e de intimidação.



O secretário geral do Sindicato dos Jornalistas, Teixeira Cândido descreve um cenário de alguma preocupação, depois do assalto e os recados que recebeu a partir de pessoas desconhecidas.