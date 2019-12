Jornalista moçambicano escapa de tentativa de rapto, mas fica ferido

O jornalista Matias Guente, do portal Canal de Moçambique, foi vítima de um atentado nesta terça-feira, 31 de Dezembro, na capital Maputo, e encontra-se a receber cuidados médicos numa das clínicas da cidade.

Fontes próximas do jornalista indicam que o Editor Executivo do Canal de Moçambique foi abordado por três indivíduos munidos de armas de fogo, tacos de basebol e de golfe com a missão de o raptar.

Os atacantes seguiam numa viatura e viram o seu objectivo frustrado graças à intervenção de moradores que gritaram ao verem a tentativa de rapto, mas não evitaram que fosse espancado.

Após ser acolhido numa oficina nas imediações do local, Matias Guente foi transportado para uma clinica da capital moçambicana, onde encontra-se a ser assistido, mas desconhece-se a gravidade dos ferimentos.

As mesmas fontes indicam que o facto aconteceu no bairro do Alto Maé, após os atacantes terem seguido o jornalista até à referida zona onde ia visitar um familiar.

Nos últimos anos, vários jornalistas, activistas e personalidades independentes em Moçambique têm sido raptados e mortos, sem que as autoridades responsabilizem ou levem à justiça os seus autores.

Não houve ainda qualquer reacção da polícia.