Jornalista desaparecido no Mali depois de organizar conferência de imprensa para pedir libertação de colega

O jornalista Aliou Touré desapareceu no Mali após uma conferência de imprensa que ele ajudou a organizar para pedir a libertação de um colega detido, informou o Colectivo para o Desenvolvimento da República (CDR)



Touré exerce as funções de secretário do Colectivo, que disse estar "sem notícias do nosso secretário administrativo" desde a noite de quinta-feira, 6.



Em comunicado, o CDR afirmou que depois da conferência de imprensa, "Aliou Toure não foi visto pela família, nem por pessoas próximas, e muito menos por seus colegas".



"Todas as tentativas de contactá-lo através dos nossos canais habituais foram em vão”, completa a nota.



A "Maison de la presse" , ou Casa da Imprensa em Português, que defende os trabalhadores da comunicação social, também manifestou "preocupação" e exortou as autoridades "a fazerem tudo para o encontrar são e salvo".



Aliou Toure ajudou a organizar a conferência de imprensa para exigir a libertação de Mohamed Youssouf Bathily, também conhecido como Ras Bath, uma figura importante do CDR, detido a 13 de Março após alegar que o ex-primeiro-ministro Soumeylou Boubeye Maiga, que morreu na prisão há um ano, foi "assassinado".



Maiga foi primeiro-ministro de 2017 a 2019, sob a Presidência de Ibrahim Boubacar Keita, deposto por um golpe militar de Agosto de 2020 por oficiais que integram a Junta que dirige o país.



Aliou Toure assumiu o programa de rádio de Ras Bath na Renouveau FM.



Nesta semana, a organização Repórteres sem Fronteiras (RSF) alertou que é cada cada vez mais difícil trabalhar como jornalista no país, que se encontra no meio de grupos armados, violência jihadista e pressão das autoridades e do regime militar.