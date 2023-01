Jornalista camaronês desaparecido encontrado morto

Um popular jornalista de rádio camaronês que tinha estado desaparecido, no do que um grupo de direitos dos meios de comunicação social chamou de rapto, foi encontrado morto, disse o seu patrão neste domingo, 22 de janeiro.



"Fui a Ebogo (15 quilómetros a norte de Yaoundé) de manhã cedo, onde vi e reconheci o corpo de Martínez Zogo. O delegado do procurador estava presente e a sua esposa estava lá para o identificar", disse à AFP a rádio Amplitude FM.



A morte foi confirmada à AFP por uma fonte policial que falou sob condição de anonimato.



As redes sociais foram inundadas de publicações após o seu desaparecimento e a organização Repórteres sem Fronteiras (RSF) tinha "condenado o rapto brutal de um jornalista" e pedido às autoridades que fizessem tudo para o encontrar.



Martínez Zogo, apresentador de um programa diário bem conhecido, chamado Embouteillage, tinha recentemente exposto alegados desvios de fundos no governo, citando somas e nomeando alguns altos funcionários.



Segundo a RSF, a polícia de um subúrbio da capital dos Camarões, Yaoundeé, ouviu um barulho alto fora da sua esquadra de polícia e encontrou o carro de Zogo muito danificado por volta das oito da noite de terça-feira.



"A polícia viu um veículo preto a abandonar o local. Mais tarde aperceberam-se que se tratava de um rapto".



O governo dos Camarões disse sábado que Zogo não estava "nem em sua casa nem no seu local de trabalho".