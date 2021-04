Jornalista angolano detido na sexta-feira foi libertado e vai amanhã ao tribunal

O jornalista angolano Francisco Rasgado, detido na sexta-feira, 23, por ordem do Tribunal de Comarca de Benguela, no seguimento do processo movido pelo antigo governador, Rui Falcão, já se encontra em liberdade, à espera do julgamento, amanhã, 27.

Uma fonte judicial justificou à VOA a prisão do fundador do jornal Chela Press com o facto de ter faltado a uma audiência convocada pelo juiz que assina o mandado, António José Santana.

Esta versão, entretanto, é refutada pelo advogado do jornalista, José Faria, quem continua a falar em falta de notificação, reafirmando que "a detenção foi ilegal".

Agora em liberdade, Francisco Rasgado, de 64 anos, é julgado na terça-feira, 27, por difamação e calúnia na abordagem do caso do equipamento mecanizado apreendido pela Procuradoria-geral da República por suspeitas de corrupção na entrega a um operador privado.

O sub-procurador-geral da República titular de Benguela, Carlos Santos, que ouviu o jornalista na fase inicial do processo, optou por não comentar o assunto quando abordado pela VOA.

O mesmo procedimento teve o advogado de Rui Falcão, antigo governador de Benguela e agora secretário do MPLA para Informação e Propaganda, Luciano Elias, quem alegou normas da profissão.