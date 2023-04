Jornalista americano acusado formalmente de espionagem na Rússia

Os serviços de segurança da Rússia, FSB, acusaram hoje formalmente o jornalista americano Evan Gershkovic de espionagem mas o jornalista do Wall Street Journal negou as acusações.

Isto ao mesmo tempo que começam a ser revelados mais pormenores da prisão no Brasil de um alegado espião russo que foi indiciado no Estados Unidos poucos dias antes de Gershkovic ser preso

O FSB prendeu o jornalista no passado dia 30 de Março na cidade de Yekaterinburg nos Urais por alegadamente angariar o que disse serem segredos de estdo sobre o complexo miitar industrial do país.

“O jornalista foi indiciado”, disse a agência Interfax.

A TASS disse por seu turno que investigadores russos tinham formalmente acusado Gershkovic de espionagem a favor dos Estados Unidos mas que Gershkovic tinha negado a acusação.

“Ele negou categóricamente todas as acusações e declarou estar envolvido em actividades jornalisticas na Russia”, disse a TASS citando uma fonte não identificadas que se recusou a dar outros pormenores devido à natureza secreta do processo.

Gershkovich é o primeiro jornalista americano detido na Rússia por alegada espionagem desde o fim da Guerra Fria.

O Wall Street Jurnal negou que Gershkovich estivesse envolvido em espionagem e exigiu a libertação imediata do seu `reporter dedicado e de confiança”.

O diário disse tratar-se de “uma afronta viciosa à liberdade de imprensa e deveriar causar republsa em todos os povos e goernos do mundo”.

O Kremlin disse que Gershkovic estava a levar a cabo espionagem “sob a capa” de jornalismo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov disse aos Estados Unidos que Gershkovich foi apanhado em flagrante quando tentava obter segredos.

Os Estados Unidos apelaram à Rússia para libertar Gershkovich e descreveu as acusações de espionamgem de rídiculas.

O presidente dos Estados Unidos apelou também à libertação do jornalista.

O presidente russo ainda não fez qualquer comentário.

Quem é Gershkovich

Gershkovich fala fluentemente russo, é filho de imigrantes russos e cresceu no estado de Nova Jersey.

Em 2017 mudou-se para Moscovo para trabalhar no jornal de língua inglesa Moscow Times e subsquentemente trabalhou para a agência de notícias francesa, AFP.

A Rússia anunciou o começo da sua invasão da Ucrânia em 2022, quando Gershkovich se encontrava em Londres prestes a regressar à Rússia paa se juntar aos escritórios do Wal Street Journal na capital russa.

Foi decidido que ele continuaria a viver em Londres mas iria deslocar-se frequentemente à Russia como correspondente acreditado pelo ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

A sua última reportagem abordou as dificuldades económicas que a Rússia começa a sentir devido à guerra e às sanções internacionais

Alegado espião russo preso no Brasil e indiciado em Washington poucos dias antes

A sua prisão foi feita poucos dias depois de um cidadão russo Sergey Vladimorovich Cherkasov ter sido indiciado num tribunal em Washington por acusação de trabalhar para os serviços de inteligência russos.

Cherkasov está detido no Brasil por fraude desde Abril do ano passado

Cherkasov tinha assumido uma indentidade falsa brasileira com o nome de Victor Muller Ferreira e sob essa falsa identidade matriculou-se para um curso pós graduação em Washington.

Em 2021 alegadamente enviou mensagens sobre politica americana sobre a Ucrânia. As autoridades americanas têm em sua posse mensagens enviadas para os serviços secretos russos.

Os serviços de inteligência da Holanda alertaram as autoridades do país para a sua espionagem quando ele tentou obter um estágio no Tribunal Penal Internacional onde tinham começado a chegar queixas sobre as actividades da Rússia na Ucrânia.

Desconhece-se como é que os serviços secretos holandeses descobriram as alegadas activdades de espionagem de Cherkasov

As autoridades brasileiras prenderam o alegado espião russo e recuperaram equipamento de communicações usado pelo mesmo em diversos locais no Brasil.

A Rússia pediu a extadição de Cherkasov afirmando que o mesmo é procurado na Rússia por tráfico de drogas algos que as autoraides americanas dizem ser uma desculpa para recuperar o seu espião.