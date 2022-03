Jorge Bom Jesus, reeleito presidente do MLSTP-PSD

Jorge Bom Jesus foi reeleito presidente do MLSTP-PSD, partido no poder em São Tomé e Príncipe, com 51 por cento dos votos dos delegados ao congresso extraordinário daquela formação política.

Do total de 517 votos expressos, o também primeiro-ministro recebeu 260, Américo Barros 147 votos (28,4%), e Rafael Branco 105 votos (20,3%), no evento realizado neste sábado, 19, no Palácio dos Congressos, em São Tomé.

Nas suas primeiras palavras, Jorge Bom Jesus disse saber que a reeleição “não é um cheque em branco, num tempo muito difícil tanto na situação política interna do partido, como ao nível de governação”.

“Mas isso vai retemperar o meu espírito. Nós vamos mudar”, afirmou após a reeleição, num discurso em que apelou à unidade do partido e prometeu uma maior abertura à sociedade.

“Nós vamos continuar a abraçar todos os camaradas, porque todos somos muito poucos para vencermos as ingentes tarefas que nos esperam lá fora, sobretudo as eleições autárquicas, legislativas e regionais, onde vamos estar em peleja com vários outros partidos, e certamente, muitos movimentos”, prometeu Jorge Bom Jesus, quem prometeu injectar “sangue novo, porque ganhar as eleições não se faz só com os militantes do partido”.

De olhos nas eleições legislativas, regionais e autárquicas previstas para Outubro, o também primeiro-ministro lembrou que há cerca de duas décadas que o MLSTP-PSD governo em coligações e reiterou que vai pedir mais um voto de confiança, “mas para isso é preciso merecer e tudo isso se faz com trabalho, estando próximo das populações”.

Logo após a eleição, o reeleito presidente avançou com mudanças no partido.

O antigo secretário-geral, Arlindo Barbosa, foi promovido a vice-presidente, e chamou caras novas como vice-presidentes, Guilherme Otaviano e Gabdulo Quaresma.

A recém empossada ministra da Saúde, Filomena Monteiro, foi nomeada secretária-geral do partido.