Jorge Bom Jesus prepara indicação da liderança da Ilha do Príncipe 

O Primeiro-ministro São-tomense, iniciou nesta sexta-feira, 7, conversações com os representantes dos dois movimentos políticos com assento na assembleia regional com vista a transição do poder na Ilha do Príncipe.

A VOA teve acesso a uma carta do Primeiro-ministro, de 5 de agosto, endereçada ao atual Presidente do governo regional, Tó Zé Cassandra, na sequência do seu pedido de demissão do cargo, na qual Jorge Bom Jesus informa que a tomada de posse do novo presidente será na segunda semana deste mês, “em data a ser comunicada oportunamente”.

No âmbito deste processo, o Primeiro-ministro informa ainda que “o atual governo da Ilha do Príncipe, liderado por Tó Zé Cassandra entra em gestão a partir desta sexta-feira, 7, e permanecerá em funções até a tomada de posse do novo presidente e dos respetivos secretários regionais”.

Sabe-se que a União para Mudança e Progresso do Príncipe (UMPP), que governa a ilha do Príncipe e detém a maioria absoluta na Assembleia Regional já indicou o nome de Filipe Nascimento, o seu atual líder para ocupar o lugar deixado pelo anterior presidente, Tó Zé Cassandra.

Em declarações à imprensa, o Primeiro-ministro anunciou que a sua decisão sobre a indicação do nome de Filipe Nascimento para a presidência do governo regional será tomada após a auscultação esta sexta-feira, por vídeo conferencia, dos representantes dos dois movimentos políticos com assento na assembleia regional.

“Depois de auscultar as duas partes, irei tomar a minha decisão obedecendo as leis”, disse o Primeiro-ministro. “Sobre este processo, tenho em mãos dois pareceres jurídicos, um do Ministério da Justiça e outro da Procuradoria Geral da República que deverão orientar-me na minha decisão”.

Jorge Bom Jesus não quis entrar em detalhe sobre os dois pareceres jurídicos solicitados por si após a polémica instalada à volta da indicação do nome de Filipe Nascimento.