Jonuel Gonçalves: "Rússia está a tentar ocupar o lugar da França" em África

A geopolítica mundial vai ter consequências com a crise actual entre a Rússia, Ucrânia e Ocidente, através de uma redistriuição de cartas entre as potências mundiais.

Mesmo sem se conhecer a dimensão dessa crise, que, segundo os Estados Unidos e governos europeus, aponta para uma invasão em grande escala da Ucrânia por Moscovo, ela vai ter impacto no continente africano.

A Rússia indicou claramente nos últimos anos que está de regresso à África, para tentar resgatar o peso da antiga União Soviética, e poderá aprofundar ainda mais esse apetência.

O investigador, escritor e analista político Jonuel Gonçalves lembra que “esta redistribuição de cartas já se sente há dois ou três anos” com a Rússia a tentar ocupar o lugar da França, “depois de ter feito uma avaliação e chegado à conclusão que a França é impopular em muitas das suas antigas colónias”.

Essa presença tem sido visivel desde o início do conflito da Líbia, por exemplo, através do grupo mercenario Wagner, muito próximo do Kremlim, que esteve noutros países, como na República Centro-Africana, Moçambique e agora no Mali.

“Pode vir a ser mais importante ainda, com a problemática do gas”, aponta Gonçalves, quem, no entanto, assinala o facto de Vladimir Putin não ser muito bem visto no continente por ser “um Presidente autocrata” no momento em que há uma onda pela democracia em África.

No entanto, aquele investigador espera “novos movimentos” da Rússia junto de países governados por militares, como no Mali, e também na República Centro-Africana.

Ao promover o separatismo na Ucrânia e noutros Estados da antiga URSS não amigas do Kremlin, Vladimir Putim pode activar também esse mesmo sentimento em África, onde, como aponta Jonuel Gonçalves, todos os países têm “problemas de particularismos internos”.

“O reconhecimento do separatismo por uma grande potência em África é sempre um estímulo ao separatismo africano, vimos isso durante a crise na Catalúnia e, portanto, agora estamos a sentir isso e estamos à espera dos efeitos”, adverte aquele investigador.

Entretanto, Jonuel Gonçalves volta a apontar uma dicotomia na aceitação de Putin junto das elites políticos africanas que não querem “estímulos ao separatismo”, embora essa posição da Rússia anime os defensores do separatismo.

No campo económico, os impactos devem sentir-se mais no aumento dos preços dos produtos importados pelos países africanos da Europa e Ásia, cujas economistas vão sentir os efeitos de uma eventual crise na produção e comercialização do gas, cujos aumentos no mercado de gas chegam a 120 na Alemanha num ano.

Ouça a análise do investigador, escritor e analista político Jonuel Gonçalves na Agenda Africana, da VOA.