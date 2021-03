Faleceu John Magufuli, Presidente da Tanzânia

O Presidente da Tanzânia, John Magufuli, morreu de um problema cardíaco, disse a sua vice-presidente em discurso na televisão estatal nesta quarta-feira, 17 de Março, após dias de incerteza sobre a sua saúde e paradeiro.

“É com profundo pesar que informo que hoje no dia 17 de Março de 2021 às 18h perdemos nosso valente líder, o Presidente da República da Tanzânia, John Pombe Magufuli", disse a vice-presidente Samia Suluhu Hassan.

O Presidente Magufuli da Tanzânia, era um céptico proeminente da COVID-19 em África, e o seu governo populista colocou muitas vezes o seu país da África Oriental sob os holofotes internacionais.

Magufuli, 61 anos, não era visto em público desde o final de Fevereiro, e altos funcionários do governo negaram que ele estivesse com problemas de saúde, mesmo com rumores online de que ele estava doente e possivelmente incapacitado por causa da doença. Magufuli foi um dos negacionistas mais destacados da COVID-19 em África. No ano passado anunciara que a Tanzânia tinha erradicado a doença com três dias de oração nacional.

AFP/ AP