Jogador Vinicius Jr. alvo de gestos racistas

Vinicius Júnior, avançado do Real Madrid, felicitou a equipa do Sevilha por ter denunciado e expulso um adepto por alegadamente ter feito um gesto racista contra ele durante o jogo de futebol de sábado.



O adepto foi entregue às autoridades locais.



O Sevilha declarou em comunicado que "condena qualquer comportamento racista e xenófobo".



Vinicius disse que também tinha visto um vídeo do jogo de sábado com uma criança a fazer gestos racistas.



Os meios de comunicação social não deram pormenores sobre os gestos. No entanto, muitos jogadores de futebol negros que jogam na Europa têm sido alvo de cânticos de macaco, pessoas que lhes chamam macacos e pessoas que fazem gestos de macaco. Os espectadores também atiraram bananas aos jogadores negros.



Após o jogo, Vinicius publicou no X, antigo Twitter, que o incidente de sábado era o "número 19 e a contar".



No início deste ano, uma efígie de Vinicius foi pendurada numa ponte em Madrid.

